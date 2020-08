‘Arsenal en Juventus denken aan spraakmakende ruiltransfer’

Juventus heeft serieuze belangstelling voor Alexandre Lacazette, zo meldt The Athletic dinsdag. De Italianen beschikken als gevolg van de coronacrisis momenteel niet over voldoende financiële middelen om de spits van Arsenal te kopen en overwegen naar verluidt om Douglas Costa ter ruil aan te bieden. Arsenal is bereid om naar het aanbod te luisteren, klinkt het.

Na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League door Olympique Lyon is Juventus onder meer op zoek naar extra doelpunten. Cristiano Ronaldo zette een indrukwekkend aantal van 31 doelpunten neer in de Serie A, maar de tweede topscorer van de club, Paulo Dybala, kwam slechts tot 11 goals. De verwachting is overigens dat Gonzalo Higuaín, goed voor acht treffers, deze zomer verkocht wordt. Het contract van de 32-jarige Argentijn loopt volgend jaar af.

Bij Arsenal is Lacazette weliswaar een gewaardeerde kracht, toch zouden de Londenaren bereid zijn om de Franse spits te laten gaan. De 29-jarige Lacazette heeft nog twee jaar van zijn contract te gaan en zou op dit moment in zijn carrière nog een fraai bedrag kunnen opleveren. Arsenal denkt naar verluidt aan een transfersom van 33 miljoen euro, maar sluit ook een ruiltransfer niet uit.

Manager Mikel Arteta is in ieder geval gecharmeerd van Douglas Costa, die het dit seizoen moest doen met een reserverol bij Juventus en mag uitkijken naar een nieuwe club. Daarnaast denkt la Vecchia Signora eraan om Cristian Romero in de transfer te betrekken. De 22-jarige verdediger werd vorig jaar voor 26 miljoen euro overgenomen van Genoa, en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij die club.