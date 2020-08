Douglas verrast en tekent contract bij Duitse promovendus

Douglas Franco Teixeira keert toch niet officieel terug op de Nederlandse velden. De 32-jarige verdediger kreeg onlangs van Kees van Wonderen de kans om mee te trainen bij Go Ahead Eagles. Hij speelde ook mee in een oefenduel van de Keuken Kampioen Divisie-club, maar daarna was hij vertrokken uit Deventer. Zijn toekomst ligt voorlopig in Duitsland.

Würzburger Kickers maakt dinsdag via de officiële kanalen melding van de komst van Douglas. Hij ging onlangs een proefperiode in Duitsland aan, maar de club was tot vandaag niet bekend. Het gaat dus om Würzburger Kickers, dat recent als nummer twee van de 3. Liga naar de 2. Bundesliga promoveerde. De Nederlandse Braziliaan heeft een contract voor een seizoen ondertekend, met een optie voor nog een jaar.

In 2017 testte Douglas positief op het gebruik van een plaspil, waarna de toenmalig verdediger van Sporting Portugal voor twee jaar werd geschorst. Sinds het begin van dit jaar werkt de mandekker, die tussen 2007 en 2013 uitkwam voor FC Twente, aan een terugkeer in het profvoetbal. Douglas hoopte aanvankelijk op een contract bij een Eredivisie-club, maar trainde ondertussen mee in Deventer. De club maakte enkele uren geleden al bekend dat Douglas 'naar alle waarschijnlijkheid niet zou terugkeren bij Go Ahead Eagles'.

"Ik geloof in het project en ik denk dat we mooie dingen kunnen realiseren", vertelt Douglas op de website van FWK, waar hij als 'een centrale verdediger met Champions League-ervaring' wordt gepresenteerd. "Hij is een kopsterke verdediger die tegen internationale topaanvallers zijn mannetje heeft gestaan. We zijn erg blij dat we zo'n ervaren verdediger hebben kunnen aantrekken", erkent trainer Michael Schiele.