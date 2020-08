Sky Sports: Ook Premier League-clubs zitten achter Marco Bizot aan

Marco Bizot geniet niet alleen interesse uit LaLiga, maar kan ook in de Premier League aan de slag, zo verzekert Sky Sports. De doelman van AZ zou bij Sheffield United, Crystal Palace en promovendus Fulham in beeld zijn. Een kleine drie weken geleden werd de 29-jarige Bizot door Spaanse media aan Valencia, Sevilla en Celta de Vigo gelinkt en daar is volgens Sky Sports nu ook Atlético Madrid bijgekomen.

Bizot, die een contract tot medio 2022 met AZ heeft, gaf eerder aan dat een avontuur in het buitenland niet uitsluit. “Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar bij AZ. Het totale plaatje moet wel heel goed zijn wil ik dat wat ik hier heb opgeven. Het moment dat ik het nog eens over de landsgrenzen wil proberen, komt wel steeds dichterbij. Dat lukt alleen als we met AZ een minstens zo goed seizoen draaien als het vorige. Daar ligt de focus nu”, vertelde hij exact een jaar geleden, niet wetende dat het coronavirus een impact zou hebben op de (voetbal)wereld.

AZ is erg tevreden over de prestaties van Bizot, waardoor er weinig bereidheid zal zijn bij de Eredivisionist om afstand te doen van de keeper. In februari verlengde Bizot zijn contract immers nog. Mocht AZ toch overgaan tot een verkoop, dan zal er een miljoenenbedrag aan te pas komen. Bizot maakte eerder al een buitenlands avontuur mee: tussen 2014 en 2017 behoorde hij tot het keepersgilde van het Belgische KRC Genk.

Bij Sheffield United stond afgelopen seizoen Dean Henderson onder de lat. Het is niet zeker of de doelman, die van Manchester United werd gehuurd, ook komend seizoen weer onder de lat zal plaatsnemen. Vicente Guaita verdedigde afgelopen seizoen het doel van Crystal Palace, maar hij wordt met een terugkeer naar LaLiga in verband gebracht. Bij Fulham stond de relatief onervaren Marek Rodak, 23 jaar, onder de lat.