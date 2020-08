‘PSV heeft naast Van Aanholt nog een linksback op het oog in Engeland’

PSV is in zijn naarstige zoektocht naar een linksback uitgekomen bij Rico Henry, zo meldt de Daily Mail dinsdagavond. De 23-jarige vleugelverdediger speelde afgelopen seizoen een sleutelrol bij Brentford, dat in de play-offs tegen Fulham op een haar na promotie naar de Premier League misliep. Onduidelijks is wat de vraagprijs voor Henry is.

Henry is bij PSV in beeld om de vacante linksbackpositie in te gaan vullen. Afgelopen jaar huurden de Eindhovenaren Ricardo Rodríguez van AC Milan, maar de 27-jarige Zwitser is dit seizoen waarschijnlijk onhaalbaar. Technisch manager John de Jong informeerde eerder al naar Patrick van Aanholt van Crystal Palace, maar volgens het Eindhovens Dagblad kan PSV het Premier League-salaris van de tienvoudig Oranje-international niet betalen.

Bij Brentford speelde Henry afgelopen seizoen inclusief de play-offs maar liefst 49 competitiewedstrijden, waarin hij 2 assists gaf en niet tot scoren kwam. Manager Thomas Frank van the Bees roemde Henry eerder voor zijn bijdrage in het succesvolle seizoen van de club, dat dus bijna tot promotie naar de Premier League leidde. Henry speelt sinds 2016 voor Brentford, dat hem vier jaar geleden voor 1,8 miljoen euro weghaalde bij FC Walsall.

Volgens de Daily Mail ligt het salaris van Henry beduidend lager dan dat van Van Aanholt, waarmee de voormalig Engels jeugdinternational voor PSV haalbaar zou kunnen zijn. De Eredivisionist ondervindt in de strijd om de handtekening van Henry echter wel forse concurrentie: Brighton & Hove Albion, West Ham United, Aston Villa en de twee gepromoveerde clubs Leeds United en West Bromwich Albion tonen allen belangstelling.