Verweij onthult nieuwe zoektocht Ajax: ‘Wellicht weet Ten Hag dat niet’

Ajax is niet alleen op zoek naar een linksback, zo verzekert Mike Verweij. De Ajax-watcher en chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf bespraken dinsdag bij Telesport de laatste stand van zaken in de voetbalwereld en stonden stil bij de ontwikkelingen. Zo zou Ajax ook op zoek zijn naar een nieuwe middenvelder voor Erik ten Hag, die daar wellicht helemaal niet van op de hoogte is. Ook aanwinst Antony én de situatie van de talenten van Ajax passeerden de revue.

“De spelers die met Antony getraind hebben de afgelopen dagen, die zeggen dat hij wel bijzondere kwaliteiten heeft. Maar het is nog wel vroeg om al een stempeltje op hem te plakken”, benadrukte Verweij, die de Braziliaan in het oefenduel met RKC weinig in het spel betrokken zag worden. “Hij scoorde natuurlijk twee keer, maar ik denk wel dat hij nog wat aanpassingstijd nodig heeft. Het is ook wat Daley Blind zei: ‘We kunnen niet met hem communiceren, wij spreken geen Portugees en hij geen Nederlands en Engels’.”

Driessen vraagt zich af hoe lang David Neres zijn landgenoot nog van dienst kan zijn wat betreft zijn aanpassingsperiode. “In principe spelen ze voor dezelfde positie in het elftal. Het zijn een beetje vergelijkbare voetballers. Voor mij is Antony meer gekomen als vervanger van Neres. Hij is in januari al vastgelegd, toen zag het ernaar uit dat Neres zou gaan vertrekken.” Ajax versterkte zich tot dusver vooral in aanvallend opzicht. “Ik wil Ajax geen koopclub noemen, maar omdat de lat steeds hoger komt te liggen, wordt het voor de jeugd wel heel moeilijk om direct aan te haken”, gaf Verweij op zijn beurt te kennen. Dat zorgde er al voor dat veel talenten twijfelen om een nieuw contract te ondertekenen. “Uiteindelijk denk ik dat iedereen toch wel gaat bijtekenen, al is dat bij Brian Brobbey nog wel de vraag.”

Brobbey heeft niet alleen Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar voor zich, maar ook nog diverse andere spelers die eventueel in de punt van de aanval uit de voeten kunnen. “Hij is ook overgestapt naar Mino Raiola”, stipte Verweij aan. “Ik weet dus niet of hij gaat bijtekenen, maar ik denk dat het merendeel dat wel gaat doen. Dat is wel een probleem voor Ajax, de stap naar het eerste wordt heel groot. En Erik ten Hag is ook niet iemand die heel snel kansen geeft aan jongeren.”

Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico en André Onana zouden wel eens in een laat stadium kunnen vertrekken bij Ajax, denkt Verweij. “Het is opvallend stil rond die drie. En ik denk dat dat ook heel vervelend voor Ajax gaat worden. De transfermarkt is tot 6 oktober open. Als Ajax de Eredivisie op 13 september begint, is het nog een hele tijd voordat de transfermarkt sluit. Het risico bestaat dat er eind september, begin oktober nog spelers worden weggehaald.” Driessen benadrukt dat Ajax meedenkt met de spelers. “En daarom mogen Van de Beek, Tagliafico en Onana rondkijken om naar een andere club te gaan, maar het is ook de bedoeling dat het andersom gebeurt. Dat de spelers ook meedenken met Ajax. Niet dat je drie dagen voor een transferdeadline bij Ajax vertrekt.”

Verweij beaamt de woorden van Driessen en stelt dat Ajax de regie wil houden. “Alleen is het de vraag wat er gebeurt als er een bod twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt komt. Dan kun je alsnog overstag gaan. Maar ik denk dat Ajax echt in staat is om te zeggen: ‘tot die datum verkopen we en daarna niet meer’.” Ajax is niet alleen bezig om naar een linksback te zoeken, zo stelt Verweij, ook al verzekerde Ten Hag van wél in zijn eerste onderhoud met de pers. “Ik heb inmiddels een aantal zaakwaarnemers gesproken. Die zijn gevraagd om mee te denken en mee te kijken naar een nummer zes. Ten Hag deelt dus niet alles met de media of hij weet wellicht niet dat er ook nog een middenvelder wordt gezocht.”