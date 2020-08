‘Ibrahimovic neemt met contract van 6 miljoen definitief besluit over toekomst’

Zlatan Ibrahimovic staat op het punt om zijn contract bij AC Milan te verlengen, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. Zodra de 38-jarige spits terugkeert van een vakantie in het Franse Saint-Tropez, gaat hij zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis met i Rossoneri. Ibrahimovic gaat naar verluidt een weeksalaris van 115.000 euro opstrijken, wat neerkomt op een jaarsalaris van 5,9 miljoen euro.

AC Milan haalde Ibrahimovic in januari terug naar Europa, nadat hij twee jaar in de Verenigde Staten bij Los Angeles Galaxy had doorgebracht. In het afgelopen halfjaar maakte de Zweedse spits veel indruk bij i Rossoneri, met elf doelpunten en vijf assists in twintig officiële wedstrijden. Mede daardoor eindigde AC Milan als zesde in de Serie A, waarmee een plaats in de tweede voorronde van de Europa League werd afgedwongen. Het leverde trainer Stefano Pioli contractverlenging op, waarmee de komst van Ralf Rangnick als trainer en technisch directeur van de baan is.

Ibrahimovic zou geloof hebben in de ingeslagen weg onder Pioli en in een eerder stadium werd al gemeld dat de Zweedse spits van plan was om bij AC Milan te blijven. Nu zouden beide partijen een akkoord hebben bereikt over een nieuwe verbintenis. In een eerder stadium werd een jaarsalaris van vier miljoen euro, exclusief bonussen, genoemd, maar nu wordt er gerept over een jaarsalaris van zes miljoen euro. Alleen de handtekening van Ibrahimovic ontbreekt nog om het verlengen van de samenwerking officieel te maken en het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit eind deze week gaat gebeuren.

De verbintenis bevat tevens een optie voor nog een extra seizoen, want zou kunnen betekenen dat Ibrahimovic over twee jaar op zijn veertigste nog onder contract staat bij AC Milan. Om de 116-voudig international zover te krijgen, heeft de clubleiding van i Rossoneri beloofd om deze zomer te investeren in de selectie. Bovendien kan Ibrahimovic nog bepaalde bonussen tegemoet zien bij afgesproken prestaties met het elftal.