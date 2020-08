TOTO's tips: lukt het Memphis Depay opnieuw te stunten in de Champions League?

Mede door een schitterende panenka van Memphis Depay zorgde Lyon voor een enorme verrassing door in de achtste finales van de Champions League Juventus uit te schakelen. Veel tijd om te genieten van deze stunt hebben de mannen van Rudi Garcia echter niet. Acht dagen na het duel in Turijn wacht de volgende grootmacht: Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola strandde de voorgaande twee Champions League-seizoenen telkens in de kwartfinales en zal dit geen derde keer willen overkomen. The Citizens zullen met niets minder genoegen nemen dan de hoofdprijs. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de clash tussen Manchester City en Lyon.

De historie tussen Manchester City en Lyon is niet lang, maar wel opvallend. In de groepsfase van het seizoen 2018/19 troffen de twee clubs elkaar met een thuisoverwinning voor de Fransen en gelijkspel in Engeland als resultaat. Wanneer Lyon de ploeg van Guardiola opnieuw van een overwinning af weet te houden staat er een bijzondere status te wachten op de Fransen. Lyon zou dan namelijk de enige ploeg zijn die Manchester City drie keer trof in de Champions League zonder een duel te verliezen. Wellicht dat Lyon zich zaterdag kan ontpoppen tot de ultieme angstgegner van The Citizens.

Een speler die wellicht een sleutelrol kan gaan spelen in een mogelijke nieuwe stunt van Lyon is Memphis Depay. Niet alleen wist de aanvaller in zijn laatste zes Champions League-duels het net te vinden, ook betrokkenheid bij goals tegen Manchester City is de Nederlander niet vreemd. Depay gaf namelijk de assist op drie van de vier treffers die Lyon in het seizoen 2018/19 maakte tegen City. Tegen geen andere Champions League-tegenstander was Memphis Depay bij zoveel treffers direct betrokken. Daarnaast zou een treffer van Depay tegen de tegenstander die hij al eerder kwelde ook een stap dichter bij een mooi record betekenen. Ruud van Nistelrooy is op dit moment de Nederlander die in de meeste Champions League-duels op rij tot scoren kwam (9 in 2002/03), maar Depay is met zes opeenvolgende wedstrijden goed op weg. De Lyon-ster zou zichzelf maar al te graag de geschiedenisboeken in schieten.

Een stunt van Lyon zou extra knap zijn, kijkend naar de recente resultaten van Manchester City in het mIljoenenbal. Van de laatste zeventien ontmoetingen werd er slechts één keer verloren (0-1 tegen Tottenham Hotspur in april 2019), dertien keer werd er gewonnen en drie keer gelijk gespeeld. Daarnaast kwam City in veertien van deze duels minstens twee keer tot scoren. De doelpuntenmachine van Pep heeft daanaast ook iets goed te maken. De voorgaande twee Champions League-edities sneuvelde het in de kwartfinale en dat terwijl een plek in de halve finale ook een mooi (gedeeld) record voor Guardiola oplevert; de coach kan voor de achtste keer de halve finales bereiken van het miljoenenbal, alleen José Mourinho wist dit tot dusver te presteren. De Champions League-droom in leven houden en een mooi persoonlijk record ligt in verschiet, Manchester City zal willen winnen en met duidelijke cijfers.

