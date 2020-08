Tagliafico belooft wraak op Martínez na beelden op Twitter-account van Ajax

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax plaatste dinsdagochtend een video op Twitter, waarop te zien is hoe Lisandro Martínez de bal bij een nietsvermoedende Nicolás Tagliafico door de benen speelt. De Argentijnse vleugelverdediger reageert direct op zijn landgenoot en spreekt hem en de cameraman in het Spaans aan. Tagliafico komt vervolgens ook nog met een reactie op Twitter. “Hey Ajax-admin, haal de camera voor mijn wraak”, schrijft Tagliafico, vergezeld met een rood aangelopen emoji. Het Ajax-account van Ajax reageert met een GIF met de tekst: ‘Good, good. We’ll be there’. Martínez laat op zijn beurt weten dat hij en Tagliafico nu 'quitte' staan.

Hey @AFCAjax admin, get the camera ready for my revenge ?? — Nico Tagliafico (@nico_taglia) August 11, 2020

Wie Spaans spreekt en de blik van Nicolás Tagliafico kan lezen, weet dat Lisandro Martínez er geweest is. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 11 augustus 2020