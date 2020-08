Ajax ziet voor derde keer in korte tijd doelman op eigen initiatief vertrekken

Dani van den Heuvel is niet langer speler van Ajax. De pas zeventienjarige doelman kondigt dinsdag in een bericht op Instagram aan dat hij per direct vertrekt bij de Amsterdamse club. Van den Heuvel, die met ingang van komend seizoen zou aansluiten bij Ajax Onder-18, kiest voor de overstap richting het naar de Premier League gepromoveerde Leeds United.

Van den Heuvel, sinds 2017 actief in de jeugdopleiding van Ajax, legde onlangs een contractvoorstel van de clubleiding naast zich neer. De jonge sluitpost verdedigde afgelopen seizoen het doel van het Onder-17-elftal van Ajax. Hij zou in de jaargang 2020/21 in Ajax Onder-18 de concurrentiestrijd aangaan met Charlie Setford, maar een avontuur in Engeland heeft echter zijn voorkeur.

Van den Heuvel heeft gemengde gevoelens bij zijn vertrek uit Amsterdam. "Het is niet makkelijk om afscheid te nemen, zeker niet als je bij Ajax vertrekt", zo valt te lezen op Instagram. "Met het spelen voor Ajax kwam een droom uit en ik heb mij hier ook altijd zeer thuis gevoeld. Ik heb met de beste jeugdspelers ter wereld mogen spelen, terwijl ook de trainers en de faciliteiten van topkwaliteit waren. Ik ben er elke dag voor honderd procent voor gegaan en heb dan ook nergens spijt van. Er overheerst een trots gevoel, daarnaast ben ik nóg meer gemotiveerd om mijn doelen te bereiken."

"In mijn drie jaar bij Ajax heb ik hoogte- en dieptepunten gekend. Dat heeft mij alleen maar sterker gemaakt. Ik wil de club dan ook hartelijk danken voor de steun en de kansen die mij zijn geboden. Ik wil al mijn ploeggenoten en de verschillende trainers uit de grond van mijn hart bedanken. Een nieuw avontuur lonkt, maar deze club, de supporters en alle mensen die erbij betrokken zijn hebben een plaatsje in mijn hart gekregen", zo besluit Van den Heuvel.

Het is de derde keer deze zomer dat Ajax een jeugdige doelman op eigen initiatief ziet vertrekken. In een eerder stadium vertrokken Harm Dieker en Marijn Dijkstra naar respectievelijk FC Twente en sc Heerenveen. Ajax beschikt qua jonge keepers nog over Calvin Raatsie en Daan Reiziger, die vorig seizoen bij Ajax Onder-19 ervaring opdeden in de UEFA Youth League.