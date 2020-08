Sven van Beek moet onder het mes en ontbreekt weer voor ‘langere tijd’

Sven van Beek moet geopereerd worden aan de enkelblessure die hij afgelopen zondag in het oefenduel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (3-0) opliep, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. De verwachting is dat de 26-jarige verdediger door de operatie ‘voor langere tijd’ aan de kant staat.

Van Beek kwam in het oefenduel in De Kuip in de rust binnen de lijnen en moest zich na 79 minuten spelen weer laten vervangen, nadat hij naar zijn linkervoet greep. De centrumverdediger was juist net weer hersteld van een slepende enkelblessure, waardoor hij in de afgelopen afgebroken jaargang slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord speelde. In het thuisduel met Fortuna Sittard (2-1 zege) eind februari kwam Van Beek kort voor tijd binnen de lijnen, als vervanger van Robert Bozeník.

De enkelblessures waar Van Beek nu al ruim een jaar mee kampt, zijn niet de enige fysieke problemen waarmee hij recent te maken heeft gehad. In seizoen 2016/17 kwam de verdediger bijvoorbeeld slechts één keer in actie, vanwege een slepende teenblessure. Het seizoen erna kampte Van Beek een tijdlang met een heupblessure, terwijl hij nu dus al sinds het begin van vorig seizoen geteisterd wordt door enkelproblemen. Het is onduidelijk hoe lang Van Beek precies uit de roulatie is, maar Feyenoord spreekt van ‘langere tijd’.

Trainer Dick Advocaat beaamde in gesprek met het Algemeen Dagblad al dat hij er rekening mee hield dat Van Beek voor langere tijd uit de roulatie zou zijn. “Daar lijkt het zeker op. Allereerst heel triest voor die jongen zelf, want hij vecht al zo lang tegen blessureleed. Maar dit is ook heel vervelend voor de club”, sprak de oefenmeester. Het ligt nu in de lijn der verwachtingen dat Feyenoord de transfermarkt op gaat om een centrumverdediger aan de selectie toe te voegen. Met Eric Botteghin, Marcos Senesi en George Johnston heeft Advocaat in principe de beschikking over drie verdedigers die uit de voeten kunnen in het hart van de defensie.