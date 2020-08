Real Madrid maakt per direct einde aan huurdeal met PSG

Alphonse Aréola speelt niet langer op huurbasis voor Real Madrid, zo meldt de Spaanse kampioen dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De Franse doelman keert hierdoor per direct terug bij Paris Saint-Germain, waar zijn contract nog drie seizoenen doorloopt. Aréola fungeerde afgelopen seizoen voornamelijk als stand-in van nummer één Thibaut Courtois.

De clubleiding van Real bedankt de vertrokken Aréola voor zijn 'toewijding, professionaliteit en voorbeeldige gedrag' tijdens zijn eenjarige verblijf bij de Koninklijke. De boomlange sluitpost sluit zijn Spaanse periode af met negen wedstrijden achter zijn naam. Aréola werd door trainer Zinédine Zidane viermaal gebruikt in LaLiga, driemaal tijdens duels in de Copa del Rey en twee keer in de groepsfase van de Champions League.

Aréola gaat bij terugkomst bij PSG normaal gesproken de concurrentiestrijd aan met voormalig Real-doelman Keylor Navas, mocht de Fransman niet tussentijds voor een andere club kiezen. Het keepersgilde van trainer Thomas Tuchel bestaat verder uit Sergio Rico, Marcin Bulka, Denis Franchi en Garissone Innocent. De 27-jarige Aréola kwam tijdens zijn eerste periode bij de grootmacht uit Parijs tot 107 duels. De wereldkampioen van 2018 heeft onder meer drie Franse landstitels en twee nationale bekers veroverd met PSG.