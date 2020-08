Celtic buigt diep na ‘onverantwoorde stommiteit’ die bom onder competitie legt

Boli Bolingoli heeft Celtic en zichzelf in een zeer lastig parket gebracht. De Belgische linksback overtrad met zijn recente trip richtig Spanje de coronamaatregelen die zijn ingesteld in Schotland. Premier Nicola Sturgeon is volgens onder meer de Daily Mail woedend en dreigt de Schotse competitie al na twee speelronden stil te leggen. Bolingoli is inmiddels ook al op het matje geroepen door het bestuur van Celtic.

Bolingoli bracht voorafgaand aan het uitduel van Celtic met Kilmarnock (1-1) van afgelopen zondag een bezoek aan Spanje. De vleugelverdediger ging bij terugkomst in Schotland echter niet in verplichte quarantaine. Celtic was van dit alles niet op de hoogte. Bolingoli werd door manager Neil Lennon in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Kilmarnock ingebracht als invaller. De Belgische flankspeler heeft niet positief getest op het coronavirus, maar moet desondanks rekening houden met disciplinaire maatregelen van de clubleiding van the Bhoys.

De Schotse regering neemt de kwestie-Bolingoli hoog op, temeer omdat er onlangs bij Aberdeen twee gevallen van besmetting met het coronavirus waren geconstateerd. Ook Celtic baalt flink van het voorval omtrent de verdediger. "Een grotere stommiteit is in deze tijden waarschijnlijk niet voor te stellen. We hebben er dan ook geen verklaring voor en sluiten een disciplinaire sanctie dan ook niet uit. Onze welgemeende excuses gaan uit naar de overige Schotse clubs en alle betrokken instanties." Sturgeon is eveneens verbolgen, zo blijkt uit haar verklaring van dinsdag: ''De kans dat Celtic en Aberdeen komend weekeinde in actie komen is zeer gering. Vandaag deel ik een gele kaart uit, maar de volgende keer is het echt rood, daar zijn geen twijfels over."

In een statement van de Schotse regering krijgen de clubs uit de Premier League een duidelijke waarschuwing mee. "We zijn momenteel in gesprek met Celtic en de voetbalinstanties om de feiten rustig op een rijtje te zetten. Als bevestigd kan worden dat er een nieuw incident in het Schotse voetbal heeft plaatsgevonden, waarbij de coronamaatregelen zijn overtreden, heeft de overheid weinig keuze om te overwegen een tijdelijke pauze in te lassen."