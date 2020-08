VVV-Venlo presenteert Griekse spits met lachwekkende beelden

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Georgios Giakoumakis. De 25-jarige spits komt over van AEK Athene en heeft zijn handtekening gezet onder en contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. De voormalig Griekse jeugdinternational werd het afgelopen seizoen verhuurd aan de Poolse club Gornik Zabrze. In een halfjaar scoorde hij drie keer in twaalf wedstrijden.

“Ik volg het Nederlandse voetbal al mijn hele leven”, reageert Giakoumakis op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Ik hou van de aanvallende speelstijl in de Eredivisie. Zelf wil ik me graag bewijzen in Nederland. Niet alleen door te scoren, maar door belangrijk voor het team te zijn, op welke manier dan ook. Ik ben heel blij dat VVV-Venlo me die kans geeft.”

Technisch manager Stan Valckx omschrijft de Griekse aanvaller als een centrumspits met lengte en snelheid. “Expliciet een type spits waar we nog naar op zoek waren”, zo klinkt het. “Iemand die in onze speelstijl past, die uit te voeten kan met veel ruimte achter de laatste linie en die complementair is aan de aanvallende kwaliteiten die we reeds in huis hebben.”