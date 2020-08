‘Aanschaf huis buiten Spanje wakkert geruchten over vertrek Messi aan’

Lionel Messi wordt weer eens in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij Barcelona. De Argentijnse aanvaller heeft volgens La Gazzetta dello Sport een luxueus penthouse gekocht in Milaan, wat kan duiden op een transfer richting Internazionale. Saillant detail is dat de door Messi aangeschafte woning zich in de buurt het hoofdkantoor van i Nerazzurri begeeft.

Sport Mediaset weet na onderzoek te melden dat het nieuwe en tevens behoorlijk dure onderkomen van Messi onderdeel uitmaakt van een gebouw met de naam Torre Solaria, gesitueerd in de wijk Porta Nuova. De spelmaker van Barcelona zou tot actie zijn overgegaan nadat vader Jorge Messi onlangs een huis kocht in hetzelfde district van Milaan. Messi senior, die zijn zoon als zaakwaarnemer bijstaat, zou vanwege het gunstige belastingklimaat een woning hebben gekocht in de Italiaanse stad.

‘Aanschaf huis voedt geruchten over vertrek Messi bij Barcelona’

De geruchten over een voortijdig vertrek van Lionel Messi bij Barcelona zijn weer opgelaaid. Lees artikel

Met name op de sociale media was er hierdoor eind juli behoorlijk wat opwinding bij de supporters van Inter. Met verschillende hashtags werd de inmiddels 33-jarige Messi alvast van harte welkom geheten in het Giuseppe Meazza. Veel Italiaanse voetballiefhebbers hopen op een hernieuwde strijd tussen het Barcelona-boegbeeld en Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller maakte in 2018 de overstap van Real Madrid naar Juventus.

Het is echter nog maar de vraag of Messi daadwerkelijk kiest voor een transfer richting Inter. De steraanvaller strijkt bij Barcelona jaarlijks vijftig miljoen euro op. Met het oog op de aanhoudende coronacrisis zijn de Milanezen niet bereid om met dergelijke bedragen te werken. De clubleiding van Inter benadrukte onlangs in een reactie aan La Gazzetta dello Sport dat er geen contact is met Messi en diens management om over een eventuele deal van gedachte te wisselen. Zijn contract in Barcelona loopt nog een seizoen door.