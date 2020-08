Duurste uitgaande Belgische transfer ooit is voor 32 miljoen een feit

Jonathan David mag zich officieel speler noemen van Lille OSC. De Franse club telt een transfersom van minimaal 32 miljoen euro neer voor de twintigjarige Canadees van AA Gent, zo bevestigt de Belgische topclub aan Het Laatste Nieuws. Middels bonussen kan de transfersom nog met enkele miljoenen oplopen. Niet eerder leverde een speler uit de Belgische competitie zoveel geld op. Het is daarnaast de duurste aankoop uit de historie van Lille.

David werd in januari 2018 transfervrij overgenomen van het Canadese Ottawa. De aanvallende middenvelder ontwikkelde zich stormachtig en kwam afgelopen seizoen tot achttien doelpunten. Clubs als Arsenal, Manchester United, Olympique Lyon, Internazionale en AC Milan toonden interesse, maar David heeft met Lille gekozen voor een tussenstap. Lange tijd leek Borussia Mönchengladbach de grootste kanshebber op zijn handtekening, tot het moment dat Lille zich voor hem meldde.

Na een gesprek met trainer Christophe Galtier en voorzitter Gérard Lopéz was David overtuigd. De onderhandelingen verliepen moeizaam, daar de club uit de Ligue 1 niet wilde voldoen aan de vraagprijs van Gent. De Belgische club had een uitstekende onderhandelingspositie doordat David over een contract tot medio 2023 beschikte. Bovendien bracht Leeds United nog een bod van 35 miljoen euro uit, maar de Canadees zag een overstap naar de Engelse promovendus niet zitten.

Gent bleef vasthouden aan een hoge vraagprijs, ook vanuit de wetenschap dat Lille ruim tachtig miljoen euro heeft ontvangen voor de verkoop van Victor Osimhen aan Napoli. Maandagavond bereikten beide partijen een akkoord. Volgens Het Laatste Nieuws zal Gent via bonussen met zekerheid meer dan 30 miljoen euro ontvangen voor David met een maximum van 35 miljoen euro. David stoot met zijn transfer Youri Tielemans en Wesley Moraes van de troon. Beide spelers verlieten de Belgische competitie voor een bedrag van 25 miljoen euro. Niet eerder betaalde Lille zoveel geld voor een speler. Osimhen (22 miljoen euro) was tot dusver de duurste aankoop.