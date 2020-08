Heracles kopt voorzet Bosz binnen en ‘presenteert’ Kai Havertz

Heracles Almelo heeft met een komische tweet gereageerd op de woorden van Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz, die maandagavond ‘verklapte’ dat Kai Havertz volgend seizoen voor Heracles Almelo speelt. “Ik kan jullie exclusief vertellen dat Kai komend seizoen voor Heracles Almelo gaat spelen”, zei Bosz na de uitschakeling in de Europa League gekscherend, verwijzend naar één van zijn ex-werkgevers toen hem gevraagd werd of Havertz zijn laatste wedstrijd voor Leverkusen gespeeld heeft. De Duits international wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Chelsea.