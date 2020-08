‘Griezmann grootste slachtoffer van rigoureuze koerswijziging Barcelona’

Barcelona dient vrijdag in de kwartfinale van de Champions League af te rekenen met Bayern München en volgens Sport is trainer Quique Setién druk bezig met een strijdplan om de geoliede machine van de Duitse kampioen te stoppen. De Spaanse coach denkt er naar verluidt over na om het middenveld te versterken. Antoine Griezmann lijkt hierdoor het kind van de rekening te worden.

Setién twijfelt niet aan de technische vaardigheden van zijn selectie zo klinkt het. De Barcelona-trainer zet echter wel vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van zijn spelers bij balverlies. Bayern wordt in Barcelona-kringen gezien als één van de fitste elftallen in Europa, waardoor enkele veranderingen in de manier van spelen voor de hand lijken te liggen. Bovengenoemde krant denkt dat het 4-3-1-2-systeem, dat werd gebruikt tegen Napoli, wordt vervangen door een 4-4-2-systeem. Deze formatie moet de formatie van Setién meer balbezit opleveren en Messi in staat stellen om beslissend te zijn in aanvallend opzicht.

In de plannen van Setién zou Messi in de voorhoede gezelschap krijgen van Lui Suárez. De tegen Napoli als schaduwspits opererende Griezmann wordt in eerste instantie op de bank gehouden. De fysiek sterke Arturo Vidal, in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League afwezig vanwege een schorsing, krijgt een prominente plaats op het middenveld. Zijn terugkeer lijkt ten koste te gaan van de basisplaats van Ivan Rakitic. In de middenlinie is verder plaats voor Frenkie de Jong, Sergi Roberto en Sergio Busquets.

Griezmann kwam volgens Sport niet geheel ongeschonden uit de ontmoeting met Napoli en diens prestatie in het Camp Nou werd daarnaast niet met een ruime voldoende beoordeeld. De Franse aanvaller lijkt derhalve rekening te moeten houden met een rol op het tweede plan tegen Bayern. De door Setién aangedragen speelwijze is niet nieuw voor Barcelona. Afgelopen seizoen werd tegen Real Madrid en Atlético Madrid ook op een dergelijke manier gespeeld.