‘Barcelona niet te vermurwen: geen plaats voor Arthur in CL-selectie’

Er is weer voorzichtig contact geweest tussen Barcelona en Arthur Melo, zo verzekert Mundo Deportivo. De middenvelder sprak naar verluidt een uur lang met technisch directeur Éric Abidal en trainer Quique Setién op het trainingscomplex van de Catalaanse grootmacht. Hierin kwamen nogmaals zijn bezwaren naar voren. De advocaten van Arthur zullen in de komende dagen in contact treden met de clubleiding van Barcelona om het conflict verder te bespreken, zo klinkt het in de Spaanse media.

Het gesprek met Abidal betekent volgens bovengenoemde krant niet dat Arthur op korte termijn weer aansluit bij de selectie van Setién voor de trainingen en met Barcelona meereist richting Lissabon voor de Final Eight van de Champions League. Zolang club en speler lijnrecht tegenover elkaar staan zal de Braziliaanse middenvelder niet het shirt van Barça dragen. De bom barstte toen Arthur onlangs weigerde om mee te werken aan een verplichte coronatest.

De Zuid-Amerikaan, die zijn loopbaan binnenkort vervolgt bij Juventus, verbleef eind vorige maand langer dan was afgesproken in Brazilië. Arthur zou het liefst zien dat zijn contract bij Barcelona wordt beëindigd, daar hij naar eigen zeggen incorrect is behandeld door de clubleiding. Het bestuur zou hem onder druk hebben gezet om een overgang naar Juventus af te ronden. De verkapte ruildeal tussen Arthur en Miralem Pjanic werd volgens diverse Spaanse media door het bestuur van Barcelona niet geïnitieerd om sportieve redenen, maar om de begroting van dit seizoen sluitend te kunnen krijgen.

‘Transfer Arthur Melo naar Juventus kwestie van tijd na nieuwe ontwikkeling’

Barcelona op zijn beurt ziet geen enkele reden om Arthur eerder richting Juventus te laten vertrekken. De Catalanen volgen in hun ogen letterlijk de gemaakte afspraken met Arthur en de Italiaanse kampioen, waardoor men niet van plan is om zijn contract nu te ontbinden. Er is al gerept over juridische stappen tegen Arthur door de Barcelona-leiding, dat naar verluidt bereid is om het conflict met de middenvelder hoog op te laten lopen.

De slechte band tussen Barcelona en Arthur, die in 2018 overkwam van Gremio, kwam recentelijk een aantal keer goed naar voren. Hij werd gapend gespot tijdens een competitiewedstrijd in het Camp Nou en afgelopen zaterdag werd Arthur de toegang tot het stadion geweigerd voorafgaand aan het Champions League-duel met Napoli (3-1). Vanwege de coronacrisis liet Barcelona maar een beperkt aantal mensen binnen en Arthur stond naar verluidt niet op de lijst met genodigden.