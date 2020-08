'Atalanta gaat winnen van PSG, die zitten in zo'n positieve flow'

In de kwartfinale van de Champions League neemt Atalanta het woensdagavond vanaf 21.00 uur op tegen Paris Saint-Germain. Op papier is de Franse grootmacht de favoriet, maar Hedwiges Maduro geeft de Italianen om meerdere redenen een goede kans, zo laat hij weten in onderstaande video van DAZN, waarin ook oud-voetballer Orlando Engelaar vooruitblikt op de eerste kwartfinale van dit seizoen in het miljardenbal.