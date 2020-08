‘Advocaat neemt met stijgende verbazing kennis van transfer bij Feyenoord’

Dick Advocaat is door Feyenoord niet betrokken bij het aantrekken van Francesco Antonucci, zo meldt Voetbal International maandagavond opvallend genoeg. De trainer van de Rotterdammers heeft volgens het weekblad 'geen flauw idee' voor welk elftal de 21-jarige middenvelder van AS Monaco wordt aangetrokken.

Advocaat dringt volgens VI al tijden aan op het aantrekken van een extra verdediger, maar vindt voorlopig geen gehoor bij technisch directeur Frank Arnesen. Advocaat zag Sven van Beek zondag tegen Sparta Rotterdam (3-0 winst) wegvallen met een enkelkwetsuur, terwijl Tyrell Malacia voorlopig is uitgeschakeld door een heupblessure. Daardoor zit het eerste van Feyenoord momenteel dun in de verdedigers.

Algemeen Dagblad: Feyenoord heeft hulp van FC Volendam nodig

Arnesen lijkt echter vooral bezig met versterkingen voor het Onder-21-elftal. Zo werden deze zomer Bernardo Silva (Benfica) en Mikael Johnsen (Rosenborg) al aangetrokken; transfers waarin Advocaat overigens ook al niet betrokken werd. De oefenmeester ziet naar verluidt 'met stijgende verbazing' hoe het beloftenelftal steeds meer vorm krijgt, terwijl hij zelf moet 'bedelen om versterkingen'.

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat Antonucci dit seizoen al aansluit bij Feyenoord 1. De Belg zal waarschijnlijk direct doorverhuurd worden aan FC Volendam, de club waar hij afgelopen seizoen ook al aan uitgeleend was door Monaco. Volgens het Algemeen Dagblad wil Feyenoord dat FC Volendam in ruil daarvoor de eerste termijn van de te betalen transfersom voor zijn rekening neemt. Na het seizoen zal Antonucci dan doorschuiven naar De Kuip en betaalt Feyenoord de resterende som aan Monaco.