Feyenoord maakt melding van tweede coronabesmetting

Feyenoord heeft te maken met een tweede coronageval in de spelersselectie, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële website. Feyenoord maakt om privacyredenen niet bekend om welke speler het gaat. Wel zegt de club 'dat zo goed als zeker vast is komen te staan, dat dit tweede coronageval binnen de ploeg zijn besmetting heeft opgelopen door contact met zijn ploeggenoot die wegens corona al sinds afgelopen vrijdag thuis in quarantaine zit'.

De met corona besmette speler testte vrijdag nog negatief en was zondag tegen Sparta Rotterdam (3-0 winst) volgens clubarts Casper van Eijck niet besmettelijk. Desondanks heeft Feyenoord de tegenstander van afgelopen zondag op de hoogte gesteld van het nieuwe coronageval. Vrijdag volgt een nieuwe coronatest voor de selectie en staf van Feyenoord, in aanloop naar het duel met FC Twente, zondag om 14.30 uur in De Kuip.

Zaterdag meldde Feyenoord de eerste coronabesmetting in de selectie. Ook toen werd de speler in kwestie 'vanwege de AVG-wetgeving en het recht op privacy van de werknemers' niet bij naam genoemd. Luciano Narsingh maakte echter geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie in het oefenduel. De Rotterdammers zijn niet de eerste club waar het coronavirus opduikt, want eerder maakten ADO Den Haag, Vitesse, PEC Zwolle, Willem II en AZ al melding van positieve coronatesten. Bij Ajax werden bij dertien betrokkenen antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen.