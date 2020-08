Meunier doet boekje open over ‘buitensporige’ feestjes met Neymar en co

Thomas Meunier sloot deze zomer een periode van vier seizoenen bij Paris Saint-Germain af, door een contract te ondertekenen bij Borussia Dortmund. De rechtervleugelverdediger blikt tegenover RTBF terug op zijn jaren in Parijs, waarin hij genoten heeft van de feesten met de sterren van PSG. "Verjaardagsfeestjes waren geweldig, echt geweldig!", opent de veertigvoudig Belgisch international.

Meunier wist in het begin niet wat hij meemaakte in Parijs. "Bij Club Brugge gingen we voor een verjaardagsfeestje biljarten of een beetje darten in een bar", vergelijkt de 28-jarige rechtsachter. "Maar in Parijs was het buitensporig! Er werden hele clubs, paleizen of gebouwen afgehuurd en feesten gehouden met honderden mensen. Daaraan kan je zien dat het bij PSG meer dan voetballers zijn, het zijn sterren. Ik vind het gek."

Overigens staat Neymar, de grootste ster van PSG, bekend om het uitbundig vieren van zijn verjaardag. Voor zijn 28ste verjaardag bepaalde Neymar de dresscode op volledig wit en huurde de Braziliaan nachtclub Yoyo af in de Franse hoofdstad. "Het is geweldig omdat het groepsgevoel creëert en dat soort dingen heb je nodig", zegt Meunier, die niet specifiek over het feest van Neymar spreekt. "Maar het is niet georganiseerd zoals in een kleine stad of in een doorsnee stad, het is georganiseerd in de Parijse stijl: in overdaad."

"Ik heb duidelijk iets nieuws ontdekt in Parijs", aldus Meunier, die de feestjes gaat missen. "Ik kon helaas niet bij elk feest zijn, maar ik heb altijd een geweldige tijd gehad. Het was iets nieuws voor mij om deze wereld een beetje te kunnen ontdekken. Het is een beetje patserig, om gezien te worden, maar het hoort erbij, dat maakt deel uit van het spel."