Liverpool betaalt dertien miljoen euro voor eerste versterking

Konstantinos Tsimikas heeft zijn droomtransfer naar Liverpool te pakken. De landskampioen van Engeland maakt maandagavond via de officiële kanalen de komst van de linkerverdediger bekend. De 24-jarige Griek, die in 2017/18 op huurbasis voor Willem II speelde, heeft een meerjarige verbintenis ondertekend en levert Olympiacos naar verluidt dertien miljoen euro op.

Liverpool was op zoek naar een nieuwe linksback als back-up van Andy Robertson. Jamal Lewis van Norwich City was de eerste keus van the Reds, maar een akkoord met diens werkgever bleef uit en de club schakelde over naar Tsimikas. Liverpool en Olympiacos onderhandelden volgens Griekse media al 'enkele weken' over een transfersom, als compensatie voor het nog twee jaar doorlopende contract.

Tsimikas doorliep een deel van de jeugdopleiding van Olympiacos, maar moest enige tijd wachten op zijn doorbraak in het eerste van de Griekse grootmacht. Hij werd eerst uitgeleend aan het Deense Esbjerg fB en deed vervolgens in het seizoen 2017/18 ervaring op in de Eredivisie bij Willem II. In Tilburg maakte hij een uitstekende indruk, met onder meer 6 doelpunten en vier assists in 37 officiële wedstrijden.

Het afgelopen seizoen beleefde de 24-jarige Tsimikas zijn doorbraak bij Olympiacos. Hij speelde in alle competities 46 wedstrijden en wist daarin 7 assists te verzorgen. Tsimikas treedt in de voetsporen van Virgil van Dijk en Sami Hyppiä, die in hun carrière ook voor zowel Willem II als Liverpool uitkwamen.

"We volgen Kostas al heel lang", zo verzekert Jürgen Klopp. "Een zeer goede voetballer met een winnaarsmentaliteit. Ik houd van zijn instelling. Hij past perfect bij de sfeer en de passie in onze kleedkamer." Tsimikas zelf is ook blij, maar des te meer voor zijn broer. "Hij is een fan van Liverpool en heeft me gepusht om hier te tekenen. Hij gelooft nu pas écht dat ik hier speel, denk ik, nu hij de foto's ziet."

"Ik ben er trots op om hier te zijn. Dit is voor mij de grootste club ter wereld. Het is een eer en ik zal alles geven", zegt Tsimikas op de website van Liverpool. "Het was als kind al een droom om in de Premier League te spelen. Ik zal iedere dag keihard werken om op mijn beste niveau te komen."