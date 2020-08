Clubicoon van PSV gaat vanaf woensdag in Turkse Süper Lig aan de slag

Luc Nilis gaat weer in Turkije aan de slag. De levende legende van PSV begint woensdag als assistent-trainer bij Ankaragücü, dat uitkomt in de Süper Lig. Nilis, 53 jaar, was vorig seizoen werkzaam als spitsentrainer bij VVV-Venlo, dat zijn contract echter niet kon verlengen. De Belg wordt nu de rechterhand van zijn goede vriend Fuat Capa, die in Nederland voor de selecties van MVV en RBC Roosendaal stond.

Nilis is een van de beste spelers die PSV ooit in de gelederen heeft gehad. De Belg stond tussen 1994 en 2000 op de Eindhovense loonlijst en kwam tot 110 doelpunten in 164 officiële duels. Na zijn actieve loopbaan keerde hij bij PSV terug als individueel trainer en scout. In 2018 nam hij met een kampioenschap afscheid als spitsentrainer van PSV en ging hij aan de slag bij VVV, waar de samenwerking tot twee seizoenen beperkt bleef omdat VVV vanwege de coronacrisis ook goed op de financiën moest letten.

“Het was absoluut een fijne periode bij VVV. Gezellige club. Als je zelf altijd aan de top gespeeld hebt, is het niet altijd makkelijk om je aan te passen aan een ploeg die niet elke week moet winnen. Maar ik heb daar enorm veel opgestoken. Maar nu is het verhaal voor mij klaar in Venlo. Ik wil vooruit”, sprak Nilis eerder tegenover Sporza. De Belg keert nu terug naar Turkije, waar hij in 2011 al werkzaam was als assistent-trainer bij Genclerbirligi en Kasimpasa. Bij laatstgenoemde club was hij de rechterhand van Capa.

Ankaragücü eindigde afgelopen seizoen als laatste in de Süper Lig, met 32 punten uit 34 duels, maar de Turkse voetbalbond koos ervoor om geen enkele club te laten degraderen. Dat betekende ook goed nieuws voor Kayserispor en Yeni Malatyaspor. In de hoogste divisie van Turkije spelen komend seizoen 21 teams en aan het einde van de rit zijn er niet drie maar vier degradanten.