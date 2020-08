Ajax breidt trainersstaf uit met Gerald Vanenburg (56)

Ajax heeft Gerald Vanenburg aangesteld als techniektrainer voor de jeugd, zo maken de hoofdstedelingen bekend via de officiële website. De oud-middenvelder, die zes seizoenen in het eerste van de club speelde, gaat aan de slag met de Onder-17 en Onder-18 van de Amsterdammers. Vanenburg liep overigens al enkele maanden mee op sportpark De Toekomst.

Vanenburg is blij om na liefst 34 jaar terug te keren bij Ajax. "Ajax heeft fantastische jeugd en ik heb een goed gevoel bij de club", zegt de oud-international op de website van de club. "Ajax was de droomclub van jonge voetballers en een grote naam. De club had en heeft een grote aantrekkingskracht. Ik was zelf veertien jaar toen ik naar Ajax kwam. Mijn jeugdtrainers waren Dirk de Groot, Rob Been sr. en Nol Boerkoel en ik speelde met jongens als Sonny Silooy en John van ’t Schip in een team. We hadden een heel goed elftal en het was uniek dat drie, vier jongens het eerste haalden. Dat is nu ook de uitdaging. Zoveel mogelijk jongens naar het eerste brengen."

De jeugd van Ajax is volgens Vanenburg van hoog niveau. "Het voordeel van Ajax is dat ze de toptalenten kunnen halen. Ik ben nu techniektrainer van de Onder-17 en Onder-18 en we kunnen door het hoge niveau tot diep in de details werken. Want in een wedstrijd maar ook op een training moet iedere bal goed zijn. Dat kan de club in de Champions League 20 tot 30 miljoen schelen. Die techniek kan je trainen. Het is een stuk belangrijker dat een speler de bal goed aanneemt onder druk dan als hij alle tijd heeft. Dat moeten we ze standaard aanleren."

Vanenburg doorliep met succes de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 1981 en 1986 209 wedstrijden voor de club, waarin hij 72 doelpunten maakte. Daarna speelde hij nog eens zeven seizoenen voor PSV. Met Oranje werd Vanenburg in 1988 Europees kampioen. Na zijn loopbaan was hij hoofdtrainer van 1860 München, Helmond Sport en FC Eindhoven. Ook bekleedde hij trainersfuncties bij PSV en Willem II.