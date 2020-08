Dick Advocaat krijgt deels zijn zin: Feyenoord laat meer supporters toe

Feyenoord laat zondag in de oefenwedstrijd tegen FC Twente 5.000 supporters toe in De Kuip, zo maken de Rotterdammers bekend via hun officiële website. Dat zijn er 2.000 meer dan afgelopen zondag in het thuisduel met Sparta Rotterdam, dat met 3-0 gewonnen werd. Daarmee krijgt Feyenoord-trainer Dick Advocaat voor een deel zijn zin.

Na afloop van de wedstrijd tegen Sparta klaagde de oefenmeester over het geringe aantal supporters in De Kuip. "Dit bevalt niet", zei Advocaat zichtbaar geïrriteerd tegenover FOX Sports. "Als er op het strand dertigduizend mensen kunnen liggen, en op De Dam vijftienduizend mensen kunnen staan, dan kunnen er in een stadion voor vijftigduizend mensen toch wel tienduizend fans zitten op twee meter afstand? Daar hoef je geen geleerde voor te zijn, om dat te kunnen uitrekenen. Dus ik vind het zwaar overtrokken. In een stadion waar plek is voor tienduizend mensen is het anders, maar in zo'n groot stadion…"

Voor de wedstrijd tegen FC Twente worden dus meer kaarten verkocht. Een toegangsbewijs kost tien euro en is vanaf dinsdag te koop. Supporters zijn verplicht om een mondkapje te dragen en mogen volgens de geldende coronamaatregelen geen liederen ten gehore brengen. Premier Mark Rutte beklaagde zich vorige week over de zingende Feyenoord-supporters bij de eerste openbare training van het seizoen, waarna de Rotterdamse club besloot om minder supporters toe te laten tegen Sparta.