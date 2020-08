Real Madrid sluit nieuwe deal en is miljoenensalaris even kwijt

Real Madrid gaat Takefusa Kubo opnieuw verhuren. De Spaanse grootmacht maakt maandag via de officiële kanalen melding van een huurovereenkomst met Villarreal. Laatstgenoemde club gaat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler voor een seizoen lenen. Kubo was afgelopen seizoen op tijdelijke basis actief bij RCD Mallorca.

De negentienjarige Japanner maakte bij Mallorca veel indruk. Veel clubs, waaronder Ajax, Bayern München, Osasuna, Granada en Celta de Vigo, werden daardoor gelinkt aan Kubo. De club van de nieuwe manager Unai Emery kwam vorige week in beeld en binnen korte tijd is dus een deal gesloten met de Koninklijke. Kubo ligt nog tot medio 2024 vast in Madrid.

Real ziet ondanks de tweede verhuurperiode voldoende toekomstperspectief voor Kubo in de Spaanse hoofdstad, waardoor er geen koopoptie is afgesproken met Villarreal. Laatstgenoemde club neemt volgens AS ook het jaarsalaris van Kubo, dat tussen de twee en drie miljoen euro ligt, komend seizoen voor zijn rekening. Dinsdag wordt hij gepresenteerd bij de nummer vijf van het afgelopen LaLiga-seizoen.