‘Ze moeten hem naar Amsterdam halen, ik zou het proberen’

Ricardo Rodríguez lijkt op weg naar Torino. De linksback van AC Milan werd afgelopen halfjaar gehuurd door PSV, maar een nieuwe samenwerking met de Eindhovenaren lijkt uitgesloten. Torino zou volgens diverse Italiaanse media dicht bij de komst van de Zwitser zijn, maar volgens journalist Maarten Wijffels zou de verdediger ook een goede optie zijn voor Ajax.

De journalist van het Algemeen Dagblad houdt rekening met een transfer voor Nicolás Tagliafico, terwijl een tweede linksback hoe dan ook wenselijk is bij Ajax. "Weet je wat Ajax zou moeten doen? Ze moeten proberen om Rodríguez, die een half seizoen bij PSV speelde, naar Amsterdam te halen", stelt de verslaggever in de podcast van de krant.

"Bij AC Milan verdient die jongen te veel om in te leveren, maar Ajax is het salaris omhoog aan het gooien. Als jij nou tegen die jongen zegt: kom nou een seizoen bij ons. Dan heb je een uitstekende linksback en hij kan zich een jaar voor het EK in de kijker spelen bij Zwitserland. Ik zou dat proberen." Collega-journalist Sjoerd Mossou vindt het 'een logische optie'.

Ajax-watcher Johan Inan zegt dat de club ook in de categorie van Rodríguez zoekt als men een concurrent of een stand-in van Tagliafico wil halen. "De naam van Ryan Sessegnon (van Fulham, red.) is al gevallen. Ajax gaat ook niet meer even bij de nummer zeven of acht van de Eredivisie een linksback ophalen en die klaarstomen. Ze zoeken spelers die er meteen kunnen staan als ze de Champions League gaan spelen."