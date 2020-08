‘Verrassend veel interesse: Karsdorp kan naar Premier League en Bundesliga’

Veel clubs hebben interesse in Rick Karsdorp, zo claimt Voetbal International. Sabah gaf al aan dat AS Roma momenteel met Besiktas onderhandelt over de rechtsback, maar volgens het weekblad zijn er meer gegadigden. Ook Schalke 04 en Southampton hebben geïnformeerd, terwijl eerder Napoli, Atalanta, FC Augsburg en Olympiacos belangstelling toonden.

Karsdorp zelf staat open voor een definitief vertrek bij AS Roma, aangezien hij weinig zicht heeft op speelminuten. Afgelopen seizoen bracht Karsdorp door bij zijn oude club Feyenoord. Een doorslaand succes werd de terugkeer van de 25-jarige vleugelverdediger in De Kuip niet, want door blessureleed en de coronacrisis bleef zijn aantal optredens dit seizoen beperkt tot 22.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

'Wat de huurperiode in Rotterdam Karsdorp in ieder geval wel heeft opgeleverd, is verrassend veel interesse', aldus Voetbal International. De back neemt in de komende tijd een beslissing waar hij zijn loopbaan vervolgt, al blijft Karsdorp daarvoor afhankelijk van AS Roma. De drievoudig Oranje-international ligt nog tot de zomer van 2022 vast in de Italiaanse hoofdstad.

Onder Dick Advocaat bloeide Karsdorp afgelopen seizoen op, waardoor er nu weer interesse in de vleugelverdediger is. De trainer had de back graag nog een seizoen gehuurd van AS Roma, maar de financiële middelen ontbraken om tot een nieuwe deal te komen. Eind mei vertelde de verdediger in gesprek met de NOS al dat de kans zeer klein is dat hij ook komend seizoen in Rotterdam speelt.