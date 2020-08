‘Terence Kongolo keert niet terug in de Eredivisie door forse eis’

AZ grijpt mogelijk naast Terence Kongolo, zo meldt het Algemeen Dagblad maandag. Fulham, dat zich ook bij Huddersfield Town heeft gemeld, heeft inmiddels de beste papieren om de 26-jarige verdediger in te lijven, aldus de krant. AZ heeft al geruime tijd een akkoord met Huddersfield Town, maar het salaris vormt nog altijd een struikelblok.

Huddersfield Town hoeft geen huursom te ontvangen van de lenende club, maar daartegenover stelt men dat de andere partij het volledige salaris van de verdediger overneemt. 'Daar kan of wil AZ niet aan voldoen', aldus het dagblad, waardoor de transfer nog altijd niet beklonken is. Fulham is daarom hard op weg te profiteren van de situatie.

De Londenaren hadden Kongolo het afgelopen halfjaar al op huurbasis op Craven Cottage en nu gaat de gepromoveerde club wederom voor een deal. Door een voetblessure kwam Kongolo niet verder dan twee officiële wedstrijden voor the Cottagers. Mocht AZ naast de verdediger grijpen, dan heeft de club enkele alternatieven achter de hand, aldus het Algemeen Dagblad.

Onder anderen Wesley Hoedt staat hoog op het lijstje van de Eredivisionist, maar de voormalig verdediger van AZ staat onder contract bij Southampton. Hoedt heeft dus een Premier League-salaris, waardoor een goedkope huurconstructie ook in dit geval lastig zal worden voor de Alkmaarders. Bovendien gaf Hoedt in mei nog aan niet naar AZ te gaan toen hij er meetrainde.