‘Feyenoord herziet standpunt en gaat vol voor buitenlandse huurdeal’

Francesco Antonucci vertrekt zo goed als zeker deze transferperiode bij AS Monaco en volgens Feyenoord Transfermarkt beschikt Feyenoord over zeer goede papieren om de aanvallende middenvelder aan de selectie toe te voegen. Technisch manager Frank Arnesen zet naar verluidt in op een huurovereenkomst inclusief een koopoptie voor de pas 21-jarige Antonucci. Een exact koopbedrag wordt echter niet genoemd.

Feyenoord Transfermarkt meldde maandagochtend nog dat de eventuele komst van Antonucci naar De Kuip op een laag pitje was gezet, daar de voorkeur uitging naar het binnenhalen van een vervanger van de geblesseerde Sven van Beek. Inmiddels lijken de verhoudingen op de transfermarkt dus weer anders te zijn. Antonucci ligt in Monaco nog twee seizoenen vast, al lijkt er geen uitzicht te zijn op speeltijd in de hoofdmacht. Een nieuwe verhuurperiode elders ligt derhalve voor de hand, met Feyenoord als belangrijke gegadigde.

Antonucci is geen onbekende in Nederland. De aan Feyenoord gelinkte spelmaker maakte tussen 2015 en 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en hij werd afgelopen seizoen door AS Monaco verhuurd aan FC Volendam. Antonucci ontpopte zich tot één van de smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie, met 11 doelpunten en 5 assists in 21 wedstrijden als bewijs van zijn goede vorm.

Mede door zijn sterke optredens namens FC Volendam verscheen Antonucci al eerder op de radar van Ajax, AZ, FC Twente en Standard Luik. Feyenoord wist eerder al Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh naar De Kuip te halen. Daarnaast is de komst van Bernardo Silva volgens verschillende Portugese media bijna afgerond. De negentienjarige middenvelder, afkomstig van Benfica, ondergaat naar verluidt dinsdag een medische keuring. In Rotterdam-Zuid ligt een vierjarig contract voor hem klaar.