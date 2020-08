Twee spelers Atlético besmet: Champions League-duel gaat door

Ángel Correa en Sime Vrsaljko zijn de spelers die het coronavirus hebben opgelopen, zo bevestigt Atlético Madrid via de officiële kanalen. Het duo is asymptomatisch en gaat in thuisquarantaine. De besmettingen hebben geen invloed op het Champions League-duel met RB Leipzig komende donderdag. "De wedstrijd zal zoals gepland gespeeld worden", zo meldt de UEFA.

Zondagavond meldde Atlético al dat er twee personen positief hadden getest op corona. Nu blijkt dat het om Correa en Vrsalkjo gaat. De 93-koppige delegatie die naar Lissabon zou reizen voor het duel in de kwartfinales van de Champions League moest daarop de reis uitstellen. Komende dinsdag reist de Spaanse topclub alsnog af naar Portugal, maar dan zonder het besmette tweetal.

Inmiddels heeft de rest van de selectie van Atlético en ook de technische staf andermaal een test ondergaan en daaruit is gebleken dat niemand anders het coronavirus heeft. Donderdag wordt bepaald wie zich mag melden in de halve finale van de Champions League. De andere kwartfinalisten zijn Paris Saint-Germain, Atalanta, Barcelona, Bayern München, Manchester City en Olympique Lyon.

Correa kwam dit seizoen vaak in actie voor los Colchoneros. De 25-jarige buitenspeler staat deze voetbaljaargang op 33 duels in alle competities, waarin hij 5 goals en 7 assists produceerde. Door blessureleed staat de teller van Vrsaljko op veel minder duels. De verdediger heeft dit seizoen slechts zeven wedstrijden gespeeld, waaronder de twee ontmoetingen met Liverpool in de achtste finale van de Champions League. Vrsaljko zou al afwezig zijn geweest in Lissabon vanwege een blessure.