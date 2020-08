Feyenoord houdt begeerde Azarkan binnenboord met nieuw contract

Feyenoord is tot een principeakkoord gekomen met de begeerde Marouan Azarkan, zo is maandag wereldkundig gemaakt. De achttienjarige aanvaller blijft met de nieuwe deal tot medio 2023 actief in De Kuip. De handtekeningen worden binnenkort gezet, zo klinkt het. De oude verbintenis van Azarkan in De Kuip liep nog een seizoen door.

"Marouan laat zien alles in huis te hebben om uit te groeien tot een waardevolle buitenspeler voor Feyenoord", reageert technisch directeur Frank Arnesen op de contractverlenging van Azarkan. "Hij is snel, heeft dreiging, kan een tegenstander passeren en heeft oog voor de assist. Hij is nog jong en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de komende jaren op al deze onderdelen en fysiek zal doorgroeien naar het niveau dat zowel hij als wij voor hem voor ogen hebben."

Azarkan sloot vorige week aan bij de selectie van trainer Dick Advocaat en de jonge aanvaller kreeg zondag speeltijd in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De buitenspeler tekende voor de assist bij het doelpunt van Crysencio Summerville halverwege de eerste helft. Azarkan doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte vorig seizoen tegen ADO Den Haag zijn Eredivisie-debuut in de hoofdmacht van de Rotterdamse club.

Voor Azarkan was in de afgelopen periode voldoende belangstelling vanuit het buitenland. De jeugdexponent van Feyenoord werd gelinkt aan onder meer Werder Bremen en TSG Hoffenheim. Hij kiest echter voor een langer verblijf in De Kuip. Azarkan is de elfde zelfopgeleide speler die zijn contract bij Feyenoord heeft verlengd. Onder meer Orkun Kökcü ging hem voor.