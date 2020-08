‘Blaise Matuidi vertrekt bij Juventus en start gesprekken in MLS’

Blaise Matuidi lijkt zijn laatste wedstrijd voor Juventus te hebben gespeeld. La Gazzetta dello Sport meldt maandag dat de middenvelder van de Italiaanse kampioen in onderhandeling is met Inter Miami FC, de club van mede-eigenaar David Beckham. Een definitief akkoord tussen alle betrokken partijen is nog niet bereikt, maar er heerst desondanks optimisme over het slagen van de deal voor de Fransman.

Volgens de gezaghebbende sportkrant komt Matuidi niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Andrea Pirlo, waardoor een tussentijds vertrek richting de Major League Soccer aanstaande is. Juventus is naar verluidt bereid om de 33-jarige middenvelder te laten gaan. Matuidi strijkt in Turijn jaarlijks 3,5 miljoen euro op en La Vecchia Signora hoopt met zijn vertrek de salariskosten te kunnen verlichten. De in 2017 voor twintig miljoen euro van Paris Saint-Germain overgekomen controleur ligt nog een seizoen vast in het Juventus Stadium.

‘Grote schoonmaak bij Juventus: drie grootverdieners staan voor transfer’

Met de aanstelling van Andrea Pirlo lijkt de toekomst van een drietal spelers ergens anders te liggen. Lees artikel

Matuidi was onder Massimiliano Allegri en Maurizio Sarri nog een vertrouwd gezicht in de opstelling van Juventus. Met de komst van Pirlo lijkt zijn status echter drastisch te zijn veranderd, aldus de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport. Het is niet bekend wat Inter Miami FC moet betalen aan Juventus om de ervaren Matuidi over te nemen. De begeerde Fransman kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 8 treffers en 7 assists in 133 duels in het shirt van Juventus.

Naast Matuidi staan nog meer spelers op de nominatie om Juventus deze transferperiode te verlaten. Grootverdieners Sami Khedira, Gonzalo Higuaín en Douglas mogen volgens La Gazzetta dello Sport ook uitzien naar een andere werkgever. Daarnaast krijgen Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio en Daniele Rugani de mogelijkheid om van club te wisselen, mits er een goede aanbieding binnenkomt bij het bestuur van Juventus. De grootmacht uit Turijn wil flink besparen tijdens de coronacrisis en met de komst van Pirlo ligt de focus voornamelijk goedkope, jonge spelers.