Geen enkele beweging op D-Day: Sancho gewoon mee met Dortmund

De transfer van Jadon Sancho naar Manchester United lijkt steeds twijfelachtiger te worden. De Engelse aanvaller is namelijk met Borussia Dortmund maandag vertrokken richting Zwitserland voor een trainingskamp aldaar. Verschillende buitenlandse media brachten onlangs al naar buiten dat the Red Devils tot uiterlijk 10 augustus de tijd hadden om tot een definitief akkoord te komen met de Duitse grootmacht.

Borussia Dortmund praat al enkele weken met Manchester United over de transfer van Sancho. BVB houdt naar verluidt vast aan een transfersom van 120 miljoen euro. Ed Woodward, verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid op Old Trafford, zou dat bedrag te gortig vinden en daardoor bezig zijn met constructies. Een van de opties is dat Manchester United in eerste instantie zeventig miljoen euro overmaakt richting Duitsland, waarna het restant van de transfersom in termijnen wordt betaald. Men heeft in Dortmund echter geen haast om Sancho, die nog twee seizoenen vastligt, te verkopen.

?? Abflug ins Trainingslager! ?????? Mit diesem Kader ???? pic.twitter.com/J23duYosxZ — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Kicker wist eerder deze maandag al te melden dat Sancho gewoon op de passagierslijst stond voor de vlucht van de Dortmund-selectie richting Zwitserland, het thuisland van trainer Lucien Favre. Voornoemde deadline is door de clubleiding in het Signal Iduna Park gesteld omdat men in Dortmund volop bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mocht Sancho alsnog vertrekken, dan moet er een vervanger worden gehaald en deze aanwinst moet dan ook nog worden ingepast in de selectie van Favre.

Manchester United lijkt dus nog maar enkele uren over te hebben om met een gedegen bod aan te komen bij Borussia Dortmund. Sancho zou al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met de recordkampioen van Engeland, maar de clubs verkeren nog steeds in een impasse. Volgens onder meer BILD is het goed mogelijk dat de Dortmund-leiding op korte termijn een definitief einde maakt aan de onderhandelingen met Manchester United.