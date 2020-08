‘Droomtransfer van Brahim Darri valt na veto op laatste moment in het water’

Een transfer van Brahim Darri naar Fenerbahçe is op het laatste moment afgeketst, zo weet Fanatik te melden. De overgang van Fatih Karagümrük naar de Turkse topclub leek in kannen en kruiken en er was zelfs sprake van een principe-akkoord tussen alle partijen. Erol Bulut, die vorige week werd aangesteld als de nieuwe trainer van Fenerbahçe, heeft echter zijn veto uitgesproken tegen de komst van Darri.

De door Vitesse opgeleide Darri verruilde NEC Nijmegen een jaar geleden voor het Turkse Fatih Karagümrük. Bij de club uit Istanbul maakte de 25-jarige vleugelaanvaller een goede indruk met 4 doelpunten en 2 assists in 33 officiële wedstrijden in de 1.Lig. Fatih Karagümrük slaagde er via de play-offs in om naar de Süper Lig te promoveren, nadat er in de finale gewonnen werd van Adana Demirspor (1-1, Fatih Karagümrük won na strafschoppen).

In een interview met Voetbalzone gaf Darri in april al te kennen dat er de nodige belangstelling voor hem bestond. Clubs uit de Bundesliga en Süper Lig informeerden in januari al, maar Fatih Karagümrük wilde hem toen nog niet kwijt. Nu stelt de promovendus zich soepeler op en voorzitter Süleyam Hurma bevestigde eerder al aan Fanatik dat er sprake was van een akkoord met Fenerbahçe.

Fatih Karagümrük en Fenerbahçe hadden naar verluidt een overeenstemming bereikt over een transfersom van één miljoen euro voor het nog tot medio 2021 lopende contract van Darri. Voor de voormalig aanvaller van Vitesse, De Graafschap, Heracles Almelo, NEC en FC Den Bosch lag een driejarig contract klaar. Emre Belözoglu, de kersvers sportief directeur van Fenerbahçe, had er naar verluidt zelfs al zorg over gedragen dat Darri ‘onnodige posts’ van zijn social media-accounts had verwijderd.

De komst van Bulut als nieuwe trainer bij Fenerbahçe heeft de zaken echter volledig veranderd. De van Alanyaspor overgekomen oefenmeester zou niks zien in de komst van Darri, waardoor de transfer voorlopig van de baan is. Fanatik schrijft dat Darri verbijsterd kennis heeft genomen de plotselinge ommezwaai. Met Caner Erkin, Gökhan Gönül (allebei overgekomen van Besiktas), Mert Hakan Yandas (overgekomen van Sivasspor) en Ismail Yüksek (overgekomen van Gölcükspor) verwelkomde Fenerbahçe voorlopig vier nieuwe spelers.