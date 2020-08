‘Feyenoord zet doelwit in wachtkamer en presenteert Portugese aanwinst’

De voetblessure van Sven van Beek, zondag opgelopen in de slotfase van het oefenduel met Sparta Rotterdam, noopt Feyenoord om het transferbeleid te wijzigen. Volgens Feyenoord Transfermarkt ligt de prioriteit van technisch directeur Frank Arnesen op het binnenhalen van een rechtsbenige centrale verdediger. Bij de Rotterdamse club leeft intern de vrees dat Van Beek opnieuw lang uit de roulatie is, waardoor een vervanger zeer wenselijk is.

De belangstelling voor Francesco Antonucci, vorig seizoen door AS Monaco uitgeleend aan FC Volendam, komt hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan, zo voegt bovengenoemd medium hieraan toe. Er wordt tevens met Edgar Ié al een optie doorgestreept als vervanger van Van Beek. De centrumverdediger lijkt niet opnieuw op huurbasis over te komen van Trabzonspor, dat zelf niet erg ruim in de verdedigers zit. lé, met een jaarsalaris van naar verluidt 750.000 euro in Turkije, sluit normaal gesproken op 18 augustus weer aan bij zijn werkgever.

Trainer Dick Advocaat baalt flink van het uitvallen van Van Beek. "Allereerst heel triest voor die jongen zelf, want hij vecht al zo lang tegen blessures", treurt de Feyenoord-trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar dit is ook heel vervelend voor de club." Advocaat hoopt dat Arnesen hem nog enkele aankopen kan bezorgen. "Er moet écht nog iets bij. Het is echt krap daar achterin." Advocaat verwacht niet dat Van Beek op korte termijn terugkeert op het trainingsveld van Feyenoord. "Dat blijkt deze week, maar hij zag er erg aangeslagen uit. Spelers voelen dat wel aan." Normaal gesproken vormen Eric Botteghin en Marcos Senesi het hart van de defensie van Feyenoord, dat op 12 september tegen PEC Zwolle begint aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Het Algemeen Dagblad meldt maandagochtend dat Feyenoord op het punt staat om Bernardo Silva over te nemen van Benfica. De pas negentienjarige verdedigende middenvelder sluit in eerste instantie aan bij Feyenoord Onder-21 van trainer Rini Coolen. Silva trainde al enige tijd mee met het jeugdelftal van de Rotterdammers, tot tevredenheid van de technische leiding. De overgang moet nog wel officieel worden bevestigd door de club. Daarnaast begint Mikael Törset Johnsen, de broer van Ajax-speler Dennis Johnsen, aan zijn stage bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder uit Noorwegen heeft een week de tijd om een contract in de wacht te slepen in Rotterdam-Zuid.