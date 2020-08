‘Real Madrid wil voor 180 miljoen euro bezem door selectie halen’

Real Madrid is mede door de aanhoudende coronacrisis niet van plan om grote aankopen te doen. Desondanks is het volgens Marca niet onmogelijk dat de Spaanse kampioen zich alsnog op de transfermarkt begeeft. Verschillende spelers staan namelijk op de nominatie om verkocht te worden en het bestuur van Real hoopt naar verluidt circa 180 miljoen euro over te houden aan uitgaande transfers. Daarnaast wordt eind augustus een beslissing genomen over het eventueel terughalen van de aan Real Sociedad verhuurde Martin Ödegaard.

Trainer Zinédine Zidane, die zijn ploeg vrijdag door Manchester City zag worden uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League, kan volgens bovengenoemd medium wel wat vers bloed gebruiken in zijn selectie. De coronacrisis en het tijdelijk verlagen van het salaris maken het echter lastig voor Real om toe te slaan tijdens de zomerse transferperiode. Er zal dus eerst ruimte moeten worden gemaakt in het keurkorps van Zidane. "Verkopen, verkopen, verkopen", luidt het advies van Marca.

Van der Vaart diep onder indruk: 'Ramos is een machine, de beste verdediger ter wereld '

Real hield eerder deze zomer al zestig miljoen euro over aan de verkoop van Achraf Hakimi (Internazionale), Javi Sánchez (Real Valladolid), Jorge de Frutos (Levante) en Dani Gómez (Levante). Er staan evenwel meer spelers op de nominatie om de Koninklijke op korte termijn te verlaten. El Confidencial meldde zondag dat voorzitter Florentino Pérez er alles aan wil doen om Gareth Bale van de loonlijst te halen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook de dure James Rodríguez binnenkort van club wisselt.

De vermeende transferlijst van Real wordt door Marca aangevuld met de aan Chelsea gelinkte Sergio Reguilón, terwijl ook Borja Mayoral en Jesús Vallejo mogen uitzien naar een andere werkgever. De beleidsbepalers van de Spaanse grootmacht zijn daarnaast bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Luka Jovic, die vorig jaar voor zestig miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt en een teleurstellend eerste seizoen achter de rug heeft.