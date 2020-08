Chris David staat voor terugkeer naar Eredivisie

De toekomst van Tomás Tavares ligt mogelijk in de Serie A. Atalanta heeft oren naar het huren van de verdediger en hoopt een optie tot koop te bedingen tijdens de gesprekken met zijn huidige club Benfica. (Sportitalia)

Manchester City heeft Nicolás Otamendi op de transferlijst geplaatst, evenals een jaar geleden. De kans is nu echter groter dat de Argentijnse verdediger gaat vertrekken, daar er veel belangstelling vanuit Spanje en Italië is. (Superdeporte)

(RTV Oost)

De middenvelder, die in het verleden het shirt droeg van FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles en FC Utrecht, is transfervrij na zijn vertrek bij het Zuid-Afrikaanse Cape Town City.