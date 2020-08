Driessen kraakt ‘idiote strafexpeditie’ in De Kuip en ‘voetbalhater’ Rutte

Wat betreft de coronamaatregelen zijn de meningen nogal verdeeld in Nederland. Minister-president Mark Rutte ergerde zich afgelopen woensdag aan het gezang van Feyenoord-fans in De Kuip tijdens de open training. Op deze manier ligt verspreiding van het coronavirus op de loer, zo klonk het een dag later op de persconferentie. Trainer Dick Advocaat rekende zondag na het oefenduel met Sparta Rotterdam (3-0) echter af met de in zijn ogen hypocriete houding van Rutte en het Nederlandse kabinet.

Advocaat is bereid zich aan de coronamaatregelen te houden, maar de Feyenoord-coach trekt wel ergens een grens. "En dus ziet iedereen bij Feyenoord-Sparta dat Advocaat ondanks corona geen concessies doet aan zijn coaching. Hij pakt zijn spelers gewoon beet, geeft ze face-to-face aanwijzingen op nauwelijks een halve meter afstand, hoewel de dag ervoor een selectielid van Feyenoord positief heeft getest op het coronavirus", schrijft chef voetbalzaken Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Ontevreden Advocaat houdt zich niet in: ‘Ik mocht het eigenlijk niet zeggen’

Dick Advocaat bespeurt wat betreft de coronamaatregelen een hoop hypocrisie in Nederland. Lees artikel

"Valt hem dat kwalijk te nemen?", vraagt Driessen zich af. "Moet clubarts Casper van Eijck of directeur Mark Koevermans Advocaat tegen zichzelf en zijn omgeving in bescherming nemen, afzonderen van zijn spelersgroep en verplichten tot quarantaine? Advocaat is toch oud en wijs genoeg om zelf zijn afwegingen te kunnen maken?" De voetbalvolger vindt de uitspraak van de coach van Feyenoord niet ongegrond. "Advocaat had trouwens een punt toen hij kritisch stelde dat de hittegolf van afgelopen weekeinde ervoor zorgde dat badgasten op het strand hutjemutje lagen en in De Kuip slechts 3.000 fans welkom waren in een voetbaltempel waar plaats is voor 50.000 mensen."

Aanvankelijk waren er nog 7.000 bezoekers welkom in De Kuip. "Maar premier en voetbalhater Mark Rutte en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hadden Feyenoord in het strafbankje gezet omdat tijdens de openbare training enkele minuten werd gezongen. ‘Overdreven, en 15.000 mensen op De Dam blijft onbestraft’, verwoordde Advocaat het brede gevoel van hypocrisie onder de bevolking", aldus Driessen, die niet bepaald onder de indruk is van de werkwijze van de minister-president. "Laat Rutte en Aboutaleb het dorre hout in de persoon van Advocaat maar niet horen, anders volgt een volgende idiote strafexpeditie."