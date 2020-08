‘Arsenal is bereid om megabedrag op tafel te leggen om Mesut Özil te lozen'

Arsenal wil Mesut Özil dolgraag lozen om ruimte te maken in het salarisbudget voor nieuwe aankopen. De Daily Mirror schrijft dat the Gunners zelfs bereid zijn om het nog met één jaar doorlopende contract van de Duitse middenvelder af te kopen. Er wordt niet gemeld wat dit Arsenal eventueel gaat kosten, maar strijkt Özil een megasalaris op en is niet zomaar van plan om dit te laten schieten.

Özil verdient bij Arsenal een weeksalaris van 350.000 pond, omgerekend 388.000 euro. Dat komt neer op een jaarsalaris van maar liefst 18,2 miljoen pond (20,1 miljoen euro) en dit waanzinnige salaris heeft er voorlopig voor gezorgd dat de middenvelder nog in Noord-Londen speelt. Özil is tegelijkertijd niet direct van plan om Arsenal te verlaten, ondanks dat hij in het afgelopen seizoen lang niet altijd aan spelen toekwam. In de voorbije jaargang kwam hij tot 23 officiële optredens en sinds de corona-onderbreking speelde hij geen minuut.

De 31-jarige middenvelder staat ervoor open om een oplossing te zoeken voor zijn tot volgende zomer lopende contract. Arsenal is tegelijkertijd bereid om een deel van zijn salaris door te betalen, indien een andere club hem wil oppikken en hij hetzelfde wil blijven verdienen. Het probleem is echter dat er weinig belangstelling voor Özil bestaat. Zijn naam werd meer dan eens gelinkt aan een overstap naar Turkije, maar de Turkse topclubs hebben momenteel simpelweg geen geld om zijn komst mogelijk te maken. Er is the Gunners veel aan gelegen om Özil te lozen en zijn salaris uit de boeken te kunnen schrappen, want daarmee moet ruimte worden gecreëerd in het salarishuis.

Om dezelfde reden mogen Mattéo Guendouzi, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles en Henrikh Mkhitaryan (was afgelopen seizoen al verhuurd aan AS Roma) vertrekken. Daar tegenover staat in ieder geval de komst van Willian, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang zijn contract met drie jaar moet gaan verlengen. Daarnaast staan de namen van Gabriel Magalhães (Lille OSC) en Thomas Partey (Atlético Madrid) hoog op het verlanglijstje, alleen moet er eerst financiële ruimte gemaakt worden voor zij binnengehaald kunnen worden.