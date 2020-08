Leermeester moet Schuurs ‘meedogenlozer’ maken: ‘Hij kon dat als geen ander’

Na het vertrek van Joël Veltman lijkt Perr Schuurs een goede kans te maken op een basisplaats bij Ajax. Trainer Erik ten Hag liet eerder weten dat hij alleen niet tevreden is over de bezetting van de linksbackpositie en Jurriën Timber lijkt voorlopig de voornaamste kandidaat voor Schuurs in de strijd om de plaats rechts in het centrum van de verdediging. De Telegraaf schrijft dat Winston Bogarde zich heeft ontpopt tot een leermeester voor Schuurs.

De krant schrijft dat als Bogarde er in slaagt om ‘maar vijftig procent van zijn eigen karakter op Schuurs over te brengen, hij met stappen vooruit zal gaan’. “Ik moet meedogenlozer worden. Op dat punt moet ik me nog steeds verbeteren”, erkent de twintigjarige centrumverdediger in gesprek met De Telegraaf. Schuurs stond in het met 6-1 gewonnen oefenduel met RKC Waalwijk de eerste helft binnen de lijnen en werd vervangen door Timber.

De Telegraaf concludeert dat Schuurs ‘alles in zich heeft’ om basisspeler te worden bij Ajax, maar zag hem vorig seizoen teveel fouten maken en stelt dat hij er tegen RKC ook een aantal keer verdedigend niet goed uitzag. Onder de vleugels van Bogarde moet de verdediger klaargestoomd worden voor een rol als basisspeler. “Iedereen weet wat Winston voor een verdediger was. Hij kon als geen ander zijn kracht gebruiken. De laatste weken is hij erg met me bezig.”

“Hij wil mij dat ook allemaal overbrengen. Dat is voor mij alleen maar mooi. Daar kan ik mijn voordeel mee doen”, benadrukt Schuurs. Hij werd door Ajax in 2018 overgenomen van Fortuna Sittard, maar slaagde er in de afgelopen twee seizoenen nog niet in om een basisplaats te veroveren. De jeugdinternational heeft voorlopig 21 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam staan.

Toch voelt Schuurs op dit moment geen druk. "Het is vooral lekker om eindelijk weer op het veld te staan, om minuten te kunnen maken. Dat gevoel overheerst, maar tegelijkertijd besef ik ook dat ik het nu waar moet gaan maken om de eerste man te worden op die positie", zegt Schuurs in gesprek met Voetbal International. Naast Timber kan ook Edson Álvarez uit de voeten in het centrum van de verdediging en Schuurs benadrukt dat de concurrentie 'niet weg' is. "Maar ik heb wel het gevoel dat het dit jaar moet gaan gebeuren."

"Ik heb een gesprek met trainer gehad. Hij sprak vertrouwen in mij uit. Dat geeft mij wel een heel goed gevoel richting het nieuwe seizoen", vervolgt de verdediger. Het is volgens hem 'zaak om niet ineens allerlei andere dingen te gaan doen'. "In mijn positie moet ik doen wat er van mij wordt verwacht. Zo sterk mogelijk spelen voor het team en de fouten eruit halen zodat we geen tegendoelpunten krijgen. Uiteindelijk is dat simpelweg de taak van ons als verdediger: de nul houden."