‘Torunogullari wil Nederlandse achtergrond inzetten voor komst Karsdorp’

Voor Rick Karsdorp bestaat belangstelling vanuit Turkije, zo verzekert Sabah zondag. De rechtsback, vorig seizoen door AS Roma verhuurd aan Feyenoord, geniet volgens de krant interesse van Besiktas. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Süper Lig raakte Gökhan Gönül deze zomer kwijt aan Fenerbahçe en ziet in Karsdorp een geschikte vervanger.

De onderhandelingen met AS Roma over Karsdorp zijn al begonnen, zo klinkt het. De Serie A-club is bereid om afscheid te nemen van de drievoudig international van Oranje. Wel zal Besiktas een transfersom moeten betalen, daar het contract van Karsdorp in het Stadio Olimpico nog twee jaar doorloopt. Directeur Erdal Torunogullari van Besiktas is van plan om zelf contact op te nemen met Karsdorp om hem te overtuigen van een transfer naar Istanbul.

Torunogullari hoopt vanwege zijn Nederlandse achtergrond makkelijk met Karsdorp te kunnen communiceren over de plannen die Besiktas met hem heeft. De beleidsbepaler verhuisde in 1988, op zijn 24ste, naar Nederland en richtte samen met zijn broer een bedrijf op in Den Bosch dat kookgerei produceert en verkoopt. Torunogullari is nog steeds woonachtig in Nederland, samen met zijn vrouw en drie dochters.

Afgelopen seizoen bracht Karsdorp door bij zijn oude club Feyenoord. Een doorslaand succes werd de terugkeer van de 25-jarige vleugelverdediger in De Kuip niet, want mede door blessureleed bleef zijn aantal optredens dit seizoen beperkt tot 22. Eind mei vertelde hij aan de NOS dat de kans zeer klein is dat hij ook volgend seizoen in Rotterdam speelt. Het liefst zou hij de kans krijgen in Rome, al lijkt dat geen realistisch scenario. In Turkije zou hij Champions League-voetbal kunnen gaan spelen: Besiktas stroomt in de tweede voorronde van het miljardenbal in.