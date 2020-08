Willem II en FC Groningen richten pijlen op dezelfde keeper

De toekomst van Nigel Bertrams ligt mogelijk in de Eredivisie. De keeper is transfervrij na zijn vertrek bij MVV Maastricht en wordt gevolgd door zowel Willem II als FC Groningen, zo meldt het Brabants Dagblad. Bertrams heeft aan de regionale krant bevestigd dat hij een positief gesprek achter de rug heeft met Willem II, dat in Bertrams een geschikte tweede doelman ziet voor komend seizoen.

Willem II heeft de 27-jarige doelman al een aanbod gedaan dat er volgens de krant 'heel aantrekkelijk' uitzag. Tussen 2015 en 2017 stond hij al onder contract in Tilburg, maar hij speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal. Bertrams zou nu gehaald worden als tweede keus achter de nieuwe doelman Robbin Ruiter, maar zelf ziet hij mogelijkheden om serieus de concurrentiestrijd aan t gaan voor een plek onder de lat in de ploeg van Adrie Koster.

‘Je zag het bijvoorbeeld ook aan Zoet, die moest ook een tussenstapje maken’

Voetbalzone sprak onlangs met Jesse Bertrams, die veel heeft aan de steun van zijn broer Nigel. Lees artikel

Eigenlijk wilde Willem II bij de start van het trainingskamp in Oisterwijk over een tweede keeper beschikken, maar dat gaat niet lukken: maandag reist de spelersgroep af naar het Noord-Brabantse dorp voor een vijfdaags trainingskamp. De club bereidt zich voor op de start van de Eredivisie (12 september) en op de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League (17 september). FC Groningen heeft met Sergio Padt, Jan Hoekstra en Jan de Boer al drie keepers voor het eerste elftal. Een van de keepers zal eerst moeten vertrekken, voordat Bertrams wordt aangetrokken.

De sluitpost doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar kwam nooit uit in het eerste elftal van die club. In 2017 verliet hij Willem II voor NAC Breda, waarna hij overstapte naar FC Nordsjaelland. De Denen verhuurden Bertrams in de tweede seizoenshelft van 2018/19 aan De Graafschap, waarna hij tekende bij MVV. Met die club bereikte Bertrams dit jaar geen overeenstemming over een nieuw contract.