‘Andrea Pirlo gaat minder verdienen dan Frank de Boer deed bij Internazionale’

Andrea Pirlo gaat bij Juventus aanzienlijk minder verdienen dan zijn voorganger Maurizio Sarri, zo melden diverse media in Italië. Sky Italia maakt melding van een jaarsalaris van 1,8 tot 2 miljoen euro voor de kersverse trainer van Juventus, die een tweejarig contract ondertekende. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat Pirlo per jaar 1,8 miljoen euro verdienen, exclusief bonussen.

Het salaris van Pirlo staat in geen verhouding tot dat van Sarri: de zondag ontslagen oefenmeester verdiende netto 5,5 miljoen euro per jaar. Omdat zijn contract nog twee seizoenen doorliep, heeft hij recht op een ontslagpremie van twee jaarsalarissen. Dat komt neer op een bedrag van elf miljoen euro netto en twintig miljoen euro bruto, zo melden Italiaanse media. Bovendien werd ook zijn voltallige trainersstaf ontslagen. De beslissing om Sarri te ontslaan kost Juventus dus vele miljoenen euro's, ondanks dat Pirlo voor aanzienlijk minder geld onder contract zal staan.

De beginnend trainer van 41 jaar, die eind vorige maand nog werd aangesteld als trainer van Juventus Onder-23, gaat minder verdienen dan enkele collega-trainers uit de Serie A. Zo strijkt Antonio Conte per seizoen tien miljoen euro op bij Internazionale, terwijl Paulo Fonseca tweeënhalf miljoen euro verdient bij AS Roma. Gennaro Gattuso verdiende afgelopen seizoen 750.000 euro bij Napoli en ziet zijn gage komend jaar verdubbelen na het verlengen van zijn contract; Stefano Pioli staat bij AC Milan voor anderhalf miljoen euro op de loonlijst.

Ook Frank de Boer zou meer hebben verdiend bij Internazionale dan Pirlo gaat opstrijken bij Juventus. Volgens cijfers die La Gazzetta dello Sport in 2016 publiceerde, had De Boer een honorarium van 2,5 miljoen euro in Milaan. Hij was daarmee een van de best verdienende trainers van de competitie. Na zijn ontslag in november 2016 kreeg De Boer een vergoeding van 1,3 miljoen euro mee.