Atlético krijgt vier dagen voor CL-kraker te maken met coronagevallen

Atlético Madrid heeft te maken met twee coronagevallen in de selectie en de staf van de club. Los Colchoneros maken zondagavond melding van de twee positieve coronatests, die werden afgenomen in de aanloop naar de kwartfinales van de Champions League in Lissabon. Atlético neemt het donderdagavond op tegen RB Leipzig.

De club uit de Spaanse hoofdstad maakt verder niet bekend wie er besmet zijn geraakt met het coronavirus. De twee positief geteste personen zijn inmiddels in thuisisolatie gegaan en de gehele selectie en staf van de club zal opnieuw getest worden. Atlético zou eigenlijk maandag afreizen naar Lissabon, maar deze trip is in afwachting van een nieuwe testronde voorlopig uitgesteld.

De twee positieve gevallen kwamen aan het licht tijdens een op zaterdag gehouden testronde. Atlético is inmiddels in gesprek met de UEFA over een herziening van zijn reis- en trainingsschema en zodra er overeenstemming is bereikt met de Europese voetbalbond, zal de nummer drie van het afgelopen LaLiga-seizoen de nieuwe plannen wereldkundig maken.

Atlético kent zodoende een verre van ideale voorbereiding op zijn wedstrijd tegen Leipzig, die vooralsnog voor donderdagavond 21.00 uur in het Estádio José Alvalade van Sporting Portugal in de agenda blijft staan. De ploeg van trainer Diego Simeone bereikte de kwartfinale van het miljardenbal door in de achtste finales titelhouder Liverpool uit te schakelen.