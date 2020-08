Vertrek uit Amsterdam valt spelersvrouw Naomi Veltman zwaar

De familie Veltman verhuist komende week naar Engeland. Ajax verkocht Joël Veltman eind vorige maand aan Brighton & Hove Albion, dat een driejarig contract uitdeelde aan de verdediger. Samen met zijn vrouw Naomi en hun tweejarige dochtertje Sienna reist Veltman naar Brighton. Het naderende afscheid blijkt zijn vrouw zwaar te vallen. Op Instagram plaatst Naomi Veltman een fotocompilatie van de mooie momenten die zij samen met in Amsterdam gemaakte vrienden meemaakte tijdens het dienstverband van haar man in de Johan Cruijff ArenA.

Op de foto's zijn vrouwen als Jolyn Le Loux, Sammy Kalksma, Michelle Groenendal, AnneKee Molenaar, Carolijn Doorduijn, Caro Calvagni en Roos Wijnands (vriendinnen van respectievelijk Peter Bosz, Mike van der Hoorn, Nick Viergever, Matthijs de Ligt, Kostas Lamprou, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs) te zien, evenals Helen de Boer, Marije Schöne-Metzlar en Candy-Rae Fleur (echtgenotes van Frank de Boer, Lasse Schöne en Daley Blind), en Amber Moolenbeek, (ex van Davy Klaassen).

"Wat hebben we de afgelopen zeven jaar veel mooie dingen meegemaakt samen. Zo dankbaar voor alle vriendschappen en herinneringen. Op naar ons nieuwe avontuur", schrijft Naomi Veltman, die bovendien een iets emotioneler bericht plaatst bij een andere foto van zichzelf met haar man en dochtertje. "We genieten van onze laatste dagen als gezin in Nederland. Ik heb enorm veel zin in dit avontuur, maar ik ga onze vrienden en familie missen. Ik voel me gezegend om dit avontuur met jullie twee te mogen aangaan."