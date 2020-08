Ronaldo ergerde zich aan drie woorden die Sarri op elke training uitsprak

Daags na het ontslag van Maurizio Sarri komen verhalen naar buiten over zijn relatie met de spelers van Juventus. De Corriere dello Sport pakt zondag uit met een uitgebreid artikel over de irritaties die het afgelopen seizoen bestonden bij de spelers van de landskampioen van Italië. Sarri had steun van een paar spelers, maar een aantal vedetten stoorde zich aan de oefenmeester. Zaterdag werd hij ontslagen na de uitschakeling van Juventus in de Champions League door Olympique Lyon en werd Andrea Pirlo aangesteld als opvolger.

Al vanaf het eerste moment was er nauwelijks sprake van chemie tussen Sarri en een gedeelte van zijn spelergroep. De van Chelsea overgekomen oefenmeester beleefde op 21 juli 2019 zijn officieuze debuutwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3 nederlaag) in het kader van de International Champions Cup. Na een teleurstellende eerste helft in Singapore stond Juventus met 0-1 achter. In de kleedkamer maakte Sarri in de pauze een opmerking die kan worden uitgelegd als grap, maar ook als sneer. "Hoe heb ik twee keer naast de Scudetto kunnen grijpen door jullie?", doelde hij op zijn eerdere dienstverband als trainer van Napoli, tussen 2015 en 2018. In 2016 en 2018 eindigde hij met Napoli op de tweede plaats in de Serie A.

Na zijn opmerking stormde Sarri uit de kleedkamer, zo klinkt het. Om de grap konden de spelers niet lachen. "In een kleedkamer vol met spelers die kampioen van Italië of van de wereld zijn geworden, en met Cristiano Ronaldo, wekken zulke woorden een beetje op de zenuwen. Het was geen goed begin. Toch waren er ook wat spelers die wel achter de revolutie van Sari stonden. Miralem Pjanic, die in de ogen van Sarri '150 passes per wedstrijd' zou moeten gaan geven, kon zich wel vinden in de ideeën van de nieuwe trainer, terwijl ook Paulo Dybala een mogelijkheid zag om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen", aldus de sportkrant. Sarri hoopte zijn aanvallende speelstijl, gebaseerd op balbezit en een hoog speltempo, te introduceren bij zijn nieuwe club.

Aanvankelijk behoorde ook Douglas Costa tot de selecte groep met spelers die positief was over Sarri. De oefenmeester zag een vaste basisplaats en een 'leidende rol' weggelegd voor de buitenspeler. Maar gaandeweg het seizoen ontstonden er irritaties tussen Sarri en Douglas Costa, die zaterdag, evenals voormalig Juventus-spelers Emre Can en Mario Mandzukic, een 'like' plaatste bij een bericht van de club op Instagram over het ontslag van Sarri. Het irriteerde Douglas Costa bijvoorbeeld dat Sarri in zijn nabijheid rookte rond de kleedkamer. De Italiaan staat bekend als een fervent roker, ondanks dat hij zijn officiële debuut bij Juventus aan het begin van het seizoen moest uitstellen door een longontsteking.

De Corriere dello Sport schetst een beeld van een trainer die tactisch sterk is, maar empathisch vermogen mist. Zo stoorde Cristiano Ronaldo zich op het trainingsveld, als Sarri hem de opdracht gaf: gioca a due tocchi, gioca a due tocchi, ofwel: twee keer raken, twee keer raken. Die uitspraak hoorde Ronaldo tijdens nagenoeg elke training, zo klinkt het. Hij tolereerde het weliswaar en sprak zich niet uit, maar vatte de opdracht wel op als een miskenning van zijn talent. Uiteindelijk zouden steeds meer spelers zich tegen Sarri hebben gekeerd en Ronaldo zou in dat proces een leidende rol hebben vertolkt.

Het ging niet alleen mis in de communicatie tussen Sarri en de aanvallers. Zo had de 61-jarige oefenmeester een duidelijk idee over hoe corners verdedigd moesten worden. "Wegblijven van het doel, bij de tegenstander blijven en niet weglopen. Dat kun je Matthijs de Ligt wel bijbrengen, maar het is iets anders om dat te doen met Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. En dan zijn er nog leiders als Gianluigi Buffon, die aanvankelijk positief was over Sarri. Maar later heeft Sarri aan een vriend verteld dat Buffon alleen sprak en boos werd in de kleedkamer als hij zelf speelde. Als hij niet speelde, bleef hij stil."