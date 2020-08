Flinke financiële meevaller voor Willem II door miljoenentransfer naar Liverpool

Willem II gaat financieel meeprofiteren van de transfer van Kostas Tsimikas naar Liverpool. De 24-jarige linksback speelde in het seizoen 2017/18 voor Willem II en dat gaat de Tilburgse club nu een flinke bonus opleveren, nu Tsimikas op het punt staat voor ongeveer dertien miljoen euro te verkassen van Olympiacos naar Liverpool.

Het Brabands Dagblad weet zondagavond te melden dat Willem II een solidariteitsbijdrage van een half procent krijgt van de transfersom die Olympiacos gaat toucheren voor Tsimikas. Het regionale dagblad rekent op een transfersom van zestien miljoen euro, wat zou neerkomen op een bedrag van 80.000 euro voor Willem II, al houdt men in Engeland rekening met een lagere transfersom van 13 miljoen euro.

Tsimikas doorliep een deel van de jeugdopleiding van Olympiacos, maar moest enige tijd wachten op zijn doorbraak in het eerste van de Griekse grootmacht. Hij werd eerst uitgeleend aan het Deense Esbjerg fB en deed vervolgens in het seizoen 2017/18 ervaring op in de Eredivisie bij Willem II. In Tilburg maakte hij een uitstekende indruk, met onder meer 6 doelpunten en vier assists in 37 officiële wedstrijden. Tsimikas wordt waarschijnlijk dinsdag medisch gekeurd door Liverpool.

Het is zeker niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat Willem II een financiële meevaller krijgt te verwerken. Zo kon de Tilburgse club bijvoorbeeld al eens minstens 8,6 miljoenen euro bijschrijven toen voormalig jeugdexponent Frenkie de Jong vorig jaar voor maximaal 86 miljoen euro verkaste van Ajax naar Barcelona.