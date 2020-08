André Onana oogst lof met bijzondere actie: ‘Hij loopt er niet mee te koop’

André Onana oogst dit weekeinde lof in de pers van Kameroen. De doelman van Ajax is afkomstig uit het Afrikaanse land en heeft er onlangs een elektriciteitsnet laten aanleggen in de buurt van zijn geboortedorp.

De Kameroense website Actu Cameroun brengt de daad van Onana zondag onder de aandacht. De keeper van Ajax zou onlangs op vakantie zijn geweest in zijn geboorteland en heeft de gehele populatie van het dorp Ossoessam toen van elektriciteit voorzien. In totaal wonen er ongeveer 1000 mensen in het dorp, dat op zo’n twaalf kilometer van de stad Mengueme ligt.

Actu Cameroun is lovend over de daad van Onana, vooral omdat de 24-jarige doelman haar zelf niet onder de aandacht heeft gebracht. "Sterren met het hart op de juiste plaats, lopen niet te koop met hun goede daden. Doe goed en je zult daar vanzelf voor beloond worden. Onze nationale doelman mag nu al geschaard worden tot de mensen die het Kameroense volk aan het lachen hebben gebracht", schrijft de website.